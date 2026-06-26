Три из семи российских ракет и 174 из 189 дронов обезврежены над Украиной

россия за ночь выпустила по Украине 7 баллистических ракет и 189 дронов, сбито или подавлено 3 ракеты и 174 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 июня (с 18:00 25 июня) противник атаковал 7 баллистическими ракетами Искандер-М (по Киевщине и Полтавщине) из Брянской, Курской обл., рф, и 189 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас, и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 177 целей – 3 баллистические ракеты Искандер-М и 174 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 11 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

На Полтавщине россия атаковала промышленные объекты в Кременчугском районе, есть попадания