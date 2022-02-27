"Три дня, которые навсегда изменили нашу страну и мир": Резников обратился к украинцам

Цитата

“Дорогие украинцы! 72 часа сопротивления. Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я лишь слышу, как они оправдываются. Зато я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто выполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи граждан, которые взяли в руки оружие, стали в ряды территориальной обороны и дерутся. За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое государство. Вас видят все, весь мир! Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы. Посмотрите вокруг. Многих наконец одолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И что без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной. Темнота отступит. Рассвет близко. Держим строй. Слава Украине! Слава Героям Украины!”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Генштабе ВСУ подсчитали потери оккупантов.