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15 марта, 19:03 • 76597 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118783 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112037 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106631 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92697 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91799 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80365 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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"Три дня, которые навсегда изменили нашу страну и мир": Резников обратился к украинцам

"Три дня, которые навсегда изменили нашу страну и мир": Резников обратился к украинцам

Киев • УНН

 • 288867 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников рассказал о “героической армии, победоносной гвардии, бесстрашных пограничниках, самоотверженных спасателях, надежных полицейских, неутомимых ангелах-медиках”. Об этом он написал в Facebook, информирует УНН.

Цитата

“Дорогие украинцы! 72 часа сопротивления. Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я лишь слышу, как они оправдываются. Зато я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто выполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи граждан, которые взяли в руки оружие, стали в ряды территориальной обороны и дерутся. За будущее своих детей и внуков. За тех, кого любят. За память своих предков. За свое государство. Вас видят все, весь мир! Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы. Посмотрите вокруг. Многих наконец одолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И что без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет. Поэтому уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной. Темнота отступит. Рассвет близко. Держим строй. Слава Украине! Слава Героям Украины!”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Генштабе ВСУ подсчитали потери оккупантов.

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