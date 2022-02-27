"Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ": Резніков звернувся до українців

Цитата

“Дорогі українці! 72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються. Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок. Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються. За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам’ять своїх пращурів. За свою Державу. Вас бачать усі, весь світ!Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою. Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій. Слава Україні! Слава Героям України!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Генштабі ЗСУ підрахували втрати окупантів.