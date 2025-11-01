$42.080.01
14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Три дивизии личного состава и три батальона танков: потери армии рф в октябре

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

В октябре армия рф потеряла более 31 000 человек личного состава, что равно трем дивизиям. Также уничтожено 230 боевых бронированных машин, 800 артсистем, 29 РСЗО и 93 танка.

Три дивизии личного состава и три батальона танков: потери армии рф в октябре

Армия рф в октябре потеряла более 31 000 человек личного состава, что равно численности личного состава трех дивизий, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

В октябре армия рф потеряла более 31 000 человек личного состава. Это условно равно численности личного состава трех дивизий 

- говорится в сообщении.

По информации Генерального штаба ВСУ, в октябре Силы обороны Украины поразили около 230 боевых бронированных машин врага, более 800 артсистем, 29 РСЗО, 93 танка, что условно равно численности 3 танковых батальонов.

Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки01.11.25, 07:21 • 12455 просмотров

Антонина Туманова

