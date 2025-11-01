Три дивизии личного состава и три батальона танков: потери армии рф в октябре
Киев • УНН
В октябре армия рф потеряла более 31 000 человек личного состава, что равно трем дивизиям. Также уничтожено 230 боевых бронированных машин, 800 артсистем, 29 РСЗО и 93 танка.
По информации Генерального штаба ВСУ, в октябре Силы обороны Украины поразили около 230 боевых бронированных машин врага, более 800 артсистем, 29 РСЗО, 93 танка, что условно равно численности 3 танковых батальонов.
