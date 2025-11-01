Три дивізії особового складу та три батальйони танків: втрати армії рф у жовтні
Київ • УНН
У жовтні армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу, що дорівнює трьом дивізіям. Також знищено 230 бойових броньованих машин, 800 артсистем, 29 РСЗВ та 93 танки.
Армія рф у жовтні втратила понад 31 000 осіб особового складу, що дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій, передає УНН із посиланням на Міноборони.
У жовтні армія рф втратила понад 31 000 осіб особового складу. Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони України уразили близько 230 бойових броньованих машин ворога, понад 800 артсистем, 29 РСЗВ, 93 танки, що умовно дорівнює чисельності 3 танкових батальйонів.
