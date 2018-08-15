Три госшахты планируют запустить к концу года новые лавы - Кистион

"341 млн грн правительство в этом году направило на модернизацию угледобывающих предприятий. Введение новых лав на шахтах "Капитальная" ГП "Мирноградвугилля", "Кураховское" ГП "Селидовуголь" и ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасская №1" должен состояться до конца года, что будет способствовать увеличению добычи украинского угля", - рассказал он.



По его словам, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику было поручено обеспечить 1 млрд грн дополнительных инвестиций в угольную отрасль.



"Эти средства нужны для технического переоснащения украинских государственных шахт, запуска новые лавы для добычи необходимого стране угля. 1 млрд грн даст дополнительно Украине 2 млн тонн угля, что уменьшит потребность в его импорте и сделает государственные шахты менее убыточными", - отметил вице-премьер Товарищеский.



В.Кистион также сообщил, что с августа будет уменьшаться потребление угля за счет работы атомных и гидроэлектростанций.



Он заверил, что ситуация в энергетике стабильно прогнозируемая, с 15 атомных блоков в бесперебойном режиме работают 12.



Как сообщал УНН, в течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличился на 5%.