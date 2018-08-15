Три держшахти планують запустити до кінця року нові лави – Кістіон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Державні шахти "Капітальна" ДП "Мирноградвугілля", "Курахівське" ДП "Селидіввугілля" та ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" до кінця року планують запустити нові лави, на що уряд виділив 341 млн грн. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.
"341 млн грн уряд цьогоріч спрямував на модернізацію вуглевидобувних підприємств. Введення нових лав на шахтах "Капітальна" ДП "Мирноградвугілля", "Курахівське" ДП "Селидіввугілля" та ДП "Шахтоуправління "Південнодонбаське №1" має відбутися до кінця року, що сприятиме збільшенню видобутку українського вугілля", - розповів він.
За його словами, міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику було доручено забезпечити 1 млрд грн додаткових інвестицій у вугільну галузь.
"Ці кошти потрібні для технічного переоснащення українських державних шахт, запуску нових лав для видобутку необхідного країні вугілля. 1 млрд грн дасть додатково Україні 2 млн тонн вугілля, що зменшить потребу в його імпорті та зробить державні шахти менш збитковими", – зазначив віце-прем’єр.
В.Кістіон також повідомив, що з серпня зменшуватиметься споживання вугілля за рахунок роботи атомних та гідроелектростанцій.
Він запевнив, що ситуація в енергетиці стабільно прогнозована, з 15 атомних блоків в безперебійному режимі працюють 12.
Як повідомляв УНН, протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ збільшився на 5%.