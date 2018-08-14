Україна наростила запаси вугілля на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ збільшився на 5%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, станом на 6 серпня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 589,1 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 13 серпня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 669,5 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси вугілля зросли на 80,4 тисяч тонн або на 5%.
Раніше УНН повідомляв, за результатами семи місяців 2018 року частка імпорту кам'яного вугілля та антрациту з Російської Федерації сягнула майже 62%.
Нагадаємо, усі борги по зарплатах шахтарям мають бути виплачені до 26 серпня.