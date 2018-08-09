Шахтарям мають виплатити усі борги по зарплатах до 26 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Усі борги по зарплатах шахтарям мають бути виплачені до 26 серпня. Про це написав у Facebook віце-прем'єр міністр Володимир Кістіон, передає УНН.
“Перед Ігорем Насаликом (міністром енергетики та вугільної промисловості, — ред.) стоїть завдання — до 26 серпня виплатити всі зарплатні борги шахтарям”, — зауважив Кістіон.
Також він наголосив, що Міненерговугілля має результативніше працювати над реформою вугільної галузі, запустити врешті-решт роботу Національної вугільної компанії.
“Бо працювати постійно в пожежному режимі неможливо. Потрібно вже перейти до конкретних кроків, які забезпечать країні необхідні обсяги вугілля та впевненість шахтарям у завтрашньому дні”, — додав віце-прем’єр.
Нагадаємо, 2 серпня спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі.