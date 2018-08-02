Гроші для державних шахт: Парубій підписав зміни до бюджету

“Сьогодні підписав Закон про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік“ щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі № 8362, якого так чекають наші шахтарі. Невідкладно направив його на підпис Президенту”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила виділити 1,4 мільярда гривень на погашення заборгованості із зарплат шахтарям та модернізацію обладнання.