Гроші для державних шахт: Парубій підписав зміни до бюджету

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі. Про це спікер парламенту написав у Тwitter, передає УНН.

“Сьогодні підписав Закон про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік“ щодо належного фінансового забезпечення державного сектору вугільної галузі № 8362, якого так чекають наші шахтарі. Невідкладно направив його на підпис Президенту”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Верховна Рада дозволила виділити 1,4 мільярда гривень на погашення заборгованості із зарплат шахтарям та модернізацію обладнання.

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