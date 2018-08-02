Деньги для государственных шахт: Парубий подписал изменения в бюджет

"Сегодня подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли № 8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись Президенту", - сказано в сообщении.

Напомним, Верховная Рада разрешила выделить 1,4 миллиарда гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам и модернизацию оборудования.