Рада дозволила виділити гроші на погашення боргів перед шахтарями
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада дозволила виділити 1,4 мільярда гривень на погашення заборгованості із зарплат шахтарям та модернізацію обладнання. Парламентарі 261 голосом підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується збільшити видатки держбюджету на 2018 рік за бюджетною програмою (КПКВК) 1101590 “Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості” на 1400,0 млн гривень.
Вказані кошти планується спрямувати на погашення заборгованості з зарплат перед шахтарями та модернізацію обладнання для видобутку вугілля.
Як повідомляв УНН, у Міненерговугілля пообіцяли виплатити шахтарям борги із зарплат до кінця року.