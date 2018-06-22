У Міненерговугілля пообіцяли виплатити шахтарям борги із зарплат до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У міністерстві енергетики та вугільної промисловості заявляють, що питання погашення заборгованості з зарплат шахтарям може бути вирішене до кінця року. Про це під час години запитань до уряду заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун, передає кореспондент УНН.
За його словами, відповідну пропозицію уряду стосовно змін до Держбюджету має підтримати бюджетний комітет ВР.
“У разі підтримки бюджетного комітету і парламенту, це питання буде вирішено, і заборгованості до кінця року шахтарі більше не матимуть”, — сказав він.
Корзун зазначив, що минулого тижня Прем’єр-міністр доручив Мінфіну і Міненерговугілля напрацювати додаткові джерела для збільшення обсягів держпідтримки.
“Щодо заборгованості із зарплати перед шахтарями, то вона не така критична, як була в минулі періоди. Разом з тим, минулого тижня було доручення прем’єр-міністра Мінфіну і нашому міністерству напрацювати додаткові джерела для збільшення обсягів держпідтримки. Це для тих підприємств, яким не вистачає власної товарної продукції для виплати 100% зарплати”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, на початку квітня 2018 року заборгованість по зарплаті в вугільній промисловості сягає 850 млн грн.