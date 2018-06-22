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В Минэнергоугля пообещали выплатить шахтерам долги по зарплате до конца года

В Минэнергоугля пообещали выплатить шахтерам долги по зарплате до конца года

Киев  •  УНН

 • 10189 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. В министерстве энергетики и угольной промышленности заявляют, что вопрос погашения задолженности по зарплате шахтерам может быть решен до конца года. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, передает корреспондент УНН.

По его словам, соответствующее предложение правительства относительно изменений в Госбюджет должен поддержать бюджетный комитет ВР.

"В случае поддержки бюджетного комитета и парламента, этот вопрос будет решен, и задолженности до конца года шахтеры больше не будут", - сказал он.

Корзун отметил, что на прошлой неделе премьер-министр поручил Минфину и Минэнерго разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки.

"О задолженности по зарплате перед шахтерами, то она не такая критическая, как была в прошлые периоды. Вместе с тем, на прошлой неделе было поручение премьер-министра Минфина и нашему министерству разработать дополнительные источники для увеличения объемов господдержки. Это для тех предприятий, которым не хватает собственной товарной продукции для выплаты 100% зарплаты", - сказал он.

Как сообщал УНН, в начале апреля 2018 года задолженность по зарплате в угольной промышленности составляет 850 млн грн.

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