Рада разрешила выделить деньги на погашение долгов перед шахтерами

Законопроектом предлагается увеличить расходы госбюджета на 2018 год по бюджетной программе (КПКВК) 1101590 “Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности” на 1400,0 млн гривен.

Указанные средства планируется направить на погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и модернизацию оборудования для добычи угля.

Как сообщал УНН, в Минэнергоугля пообещали выплатить шахтерам долги по зарплате до конца года.