Рада разрешила выделить деньги на погашение долгов перед шахтерами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада разрешила выделить 1,4 миллиарда гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам и модернизацию оборудования. Парламентарии 261 голосом поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается увеличить расходы госбюджета на 2018 год по бюджетной программе (КПКВК) 1101590 “Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности” на 1400,0 млн гривен.
Указанные средства планируется направить на погашение задолженности по зарплате перед шахтерами и модернизацию оборудования для добычи угля.
Как сообщал УНН, в Минэнергоугля пообещали выплатить шахтерам долги по зарплате до конца года.