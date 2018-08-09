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Шахтерам должны выплатить все долги по зарплатам до 26 августа

Киев • УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Все долги по зарплатам шахтерам должны быть выплачены до 26 августа. Об этом написал в Facebook вице-премьер-министр Владимир Кистион, передает УНН.

Шахтерам должны выплатить все долги по зарплатам до 26 августа

“Перед Игорем Насаликом (министром энергетики и угольной промышленности, — ред.) стоит задача — до 26 августа выплатить все долги по зарплате шахтерам”, — отметил Кистион.

Также он отметил, что Минэнергоугля должно более результативно работать над реформой угольной отрасли, запустить наконец работу Национальной угольной компании.

“Работать постоянно в пожарном режиме невозможно. Нужно уже перейти к конкретным шагам, которые обеспечат стране необходимые объемы угля и уверенность шахтерам в завтрашнем дне”, — добавил вице-премьер.

Напомним, 2 августа спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон о надлежащем финансовом обеспечении государственного сектора угольной отрасли.

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