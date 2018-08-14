Украина нарастила запасы угля на 5%

В частности, по состоянию на 6 августа 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось 1 млн 589,1 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 13 августа на украинских ТЭС и ТЭЦ храняется 1 млн 669,5 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы угля выросли на 80,4 тысяч тонн или на 5%.

Ранее УНН сообщал, что по результатам семи месяцев 2018 года доля импорта каменного угля и антрацита из Российской Федерации достигла почти 62%.

Напомним, все долги по зарплатам шахтерам должны быть выплачены до 26 августа.