Понад половину обсягів вугілля Україна закуповує в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. За результатами семи місяців 2018 року частка імпорту кам'яного вугілля та антрациту з Російської Федерації сягнула майже 62%. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Зокрема, за даними ДФС, протягом січня-липня з РФ імпортовано вугілля на 1,1 млрд доларів. Частка імпорту склала 61,84%.
Варто зауважити, що за весь минулий рік Україна купила у Росії вугілля на 1,5 млрд доларів.
При цьому, із США імпортовано вугілля на понад 0,5 млрд доларів. Частка імпорту склала 30,85%. У Канади Україна купила вугілля 0,087 млрд доларів — 4,82%, а в інших країнах ще на 0,045 млрд долларов — 2,49%.
Нагадаємо, як заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону, Україна відповідно до плану повинна накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,6 млн тонн вугілля.