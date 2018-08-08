Больше половины объемов угля Украина закупает в России

В частности, по данным ГФС, в январе-июле из РФ импортировано угля на 1,1 млрд долларов. Доля импорта составила 61,84%.

Стоит отметить, что за весь прошлый год Украина купила у России угля на 1,5 млрд долларов.

При этом, из США импортировано угля более чем 0,5 млрд долларов. Доля импорта составила 30,85%. У Канады Украина купила уголя на 0,087 млрд долларов — 4,82%, а в других странах еще в 0,045 млрд долларов — 2,49%.

Напомним, как заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун во время селекторного совещания с главами ОГА по подготовке к новому отопительному сезону, Украина в соответствии с планом должна накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,6 млн тонн угля.