Україна має накопичити до листопада 2,6 млн тонн вугілля

"Ми маємо накопичити на 1 листопада поточного року 2,6 млн тонн вугілля. Тобто, 1 млн тонн вугілля антрацитової групи і 1,6 млн тонн вугілля газової групи", - сказав він і уточнив, що на складах вже є на сьогодні 1,735 млн тонн палива.



Також, за словами Корзуна, потрібно накопичити 130 тис. мазуту, якого наразі є 38 тис. тонн.



Нагадаємо, Україна відповідно до плану повинна закачати до підземних сховищ 17 млрд куб. м газу. Про це сьогодні повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону.