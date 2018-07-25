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Україна має накопичити до листопада 2,6 млн тонн вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Україна відповідно до плану повинна накопичити на складах ТЕС і ТЕЦ 2,6 млн тонн вугілля. Про це сьогодні повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону, передає кореспондент УНН.

"Ми маємо накопичити на 1 листопада поточного року 2,6 млн тонн вугілля. Тобто, 1 млн тонн вугілля антрацитової групи і 1,6 млн тонн вугілля газової групи", - сказав він і уточнив, що на складах вже є на сьогодні 1,735 млн тонн палива.

Також, за словами Корзуна, потрібно накопичити 130 тис. мазуту, якого наразі є 38 тис. тонн.

Нагадаємо, Україна відповідно до плану повинна закачати до підземних сховищ 17 млрд куб. м газу. Про це сьогодні повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону.

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