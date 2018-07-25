Україна повинна закачати до листопада 17 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Україна відповідно до плану повинна закачати до підземних сховищ 17 млрд куб. м газу. Про це сьогодні повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо накопичити на 1 листопада поточного року … закачати до підземних сховищ 17 млрд куб. м газу", - сказав він.
Нагадаємо, на сьогодні в Україні до підземних сховищ газу вже закачано 12,5 млрд куб. м газу. Про це сьогодні повідомив заступник голови НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома під час селекторної наради з керівниками ОДА щодо нового опалювального сезону.
В уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.