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Україна повинна закачати до листопада 17 млрд куб. м газу

Україна повинна закачати до листопада 17 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Україна відповідно до плану повинна закачати до підземних сховищ 17 млрд куб. м газу. Про це сьогодні повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону, передає кореспондент УНН.

"Ми маємо накопичити на 1 листопада поточного року … закачати до підземних сховищ 17 млрд куб. м газу", - сказав він.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні до підземних сховищ газу вже закачано 12,5 млрд куб. м газу. Про це сьогодні повідомив заступник голови НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома під час селекторної наради з керівниками ОДА щодо нового опалювального сезону.

В уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

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