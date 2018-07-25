Украина должна закачать до ноября 17 млрд куб. м газа

"Мы должны накопить на 1 ноября текущего года ... закачать в подземные хранилища 17 млрд куб. м газа", - сказал он.



Напомним, сегодня в Украине в подземных хранилищ газа уже закачано 12,5 млрд куб. м газа. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома во время селекторного совещания с руководителями ОГА по новому отопительному сезону.



В правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.