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Гройсман прогнозує зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року

Гройсман прогнозує зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року

Київ • УНН

 • 17892 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Україна до 2022 року зможе зменшити споживання газу до 13 млрд кубів з 18 у 2017 році. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє УНН.

“Енергоефективність просто мовою цифр. Скільки Україна споживала газу (населення, теплокомуненерго, бюджетні установи): 2014 рік — 24 млрд кубів; 2017 рік — 18 млрд кубів. Зменшили споживання газу на 6 млрд кубів за 3 роки. Прогноз на 2022 рік — 13 млрд кубів”, — повідомив Гройсман.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував, що до 2020 року видобуток газу в Україні збільшиться до 20 мільярдів кубометрів на рік.

#Енергоефективність просто мовою цифр. Скільки Україна споживала газу (населення, теплокомуненерго, бюджетні установи):
2014 рік - 24 млрд кубів
2017 рік - 18 млрд кубів
Зменшили споживання газу на 6 млрд кубів за 3 роки
Прогноз на 2022 рік – 13 млрд кубів. pic.twitter.com/bFDDNT5AYQ

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 березня 2018 р.

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