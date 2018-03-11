Гройсман прогнозирует уменьшение потребления газа на 5 млрд кубов к 2022 году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Украина к 2022 году сможет уменьшить потребление газа в 13 млрд кубов с 18 в 2017 году. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает УНН.
"Энергоэффективность простым языком цифр. Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 - 24 млрд кубов; 2017 - 18 млрд кубов. Уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов за 3 года. Прогноз на 2022 - 13 млрд кубов", - сообщил Гройсман.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что к 2020 году добыча газа в Украине увеличится до 20 млрд кубометров в год.
# Энергоэффективность просто языком цифр. Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения):
2014 - 24 млрд кубов
2017 - 18 млрд кубов
Уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов за 3 года
Прогноз на 2022 - 13 млрд кубов. pic.twitter.com/bFDDNT5AYQ