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На сьогодні до ПСГ вже закачано 12,5 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. На сьогодні в Україні до підземних сховищ газу вже закачано 12,5 млрд куб. м газу. Про це сьогодні повідомив заступник голови НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома під час селекторної наради з керівниками ОДА щодо нового опалювального сезону, передає кореспондент УНН.

На сьогодні до ПСГ вже закачано 12,5 млрд куб. м газу

"Закачування природного газу до ПСГ йде у плановому режимі. Ми маємо зараз 12,5 млрд куб.м. Тобто, все йде за планом, жодних проблем з нашого боку ми не очікуємо", - сказав він.

При цьому в даних за 23 липня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 19,48 млн куб. м, з Угорщини - 17,06 млн куб. м, з Польщі - 2,57 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 40%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

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