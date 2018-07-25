На сьогодні до ПСГ вже закачано 12,5 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. На сьогодні в Україні до підземних сховищ газу вже закачано 12,5 млрд куб. м газу. Про це сьогодні повідомив заступник голови НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома під час селекторної наради з керівниками ОДА щодо нового опалювального сезону, передає кореспондент УНН.
"Закачування природного газу до ПСГ йде у плановому режимі. Ми маємо зараз 12,5 млрд куб.м. Тобто, все йде за планом, жодних проблем з нашого боку ми не очікуємо", - сказав він.
При цьому в даних за 23 липня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 19,48 млн куб. м, з Угорщини - 17,06 млн куб. м, з Польщі - 2,57 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 40%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.