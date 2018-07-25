На сегодня в ПХГ уже закачано 12,5 млрд куб. м газа

"Закачка газа в ПХГ идет в плановом режиме. Мы сейчас 12,5 млрд куб. То есть, все идет по плану, никаких проблем с нашей стороны мы не ожидаем", - сказал он.



При этом в данных за 23 июля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,48 млн куб. м, из Венгрии - 17,06 млрд куб. м, из Польши - 2,57 млнуб. м газа.

Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 40%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.