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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35456 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123002 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130614 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168436 просмотра

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Украина должна накопить до ноября 2,6 млн тонн угля

Украина должна накопить до ноября 2,6 млн тонн угля

Киев  •  УНН

 • 10762 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Украина в соответствии с планом должна накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,6 млн тонн угля. Об этом сегодня сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун во время селекторного совещания с председателями ОГА по подготовке к новому отопительному сезону, передает корреспондент УНН.

"Мы должны накопить на 1 ноября текущего года 2,6 млн тонн угля. То есть, 1 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,6 млн тонн угля газовой группы", - сказал он и уточнил, что на складах уже есть на сегодня 1,735 млн тонн топлива.

Также, по словам Корзуна, нужно накопить 130 тыс. мазута, которого сейчас есть 38 тыс. тонн.

Напомним, Украина в соответствии с планом должна закачать в подземные хранилища 17 млрд куб. м газа. Об этом сегодня сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун во время селекторного совещания с председателями ОГА по подготовке к новому отопительному сезону.

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