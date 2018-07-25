Украина должна накопить до ноября 2,6 млн тонн угля

"Мы должны накопить на 1 ноября текущего года 2,6 млн тонн угля. То есть, 1 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,6 млн тонн угля газовой группы", - сказал он и уточнил, что на складах уже есть на сегодня 1,735 млн тонн топлива.



Также, по словам Корзуна, нужно накопить 130 тыс. мазута, которого сейчас есть 38 тыс. тонн.



Напомним, Украина в соответствии с планом должна закачать в подземные хранилища 17 млрд куб. м газа. Об этом сегодня сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун во время селекторного совещания с председателями ОГА по подготовке к новому отопительному сезону.