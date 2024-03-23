Тревога в Украине: угроза баллистики - ПС ВСУ

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. Об этом информирует Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что есть угроза применения ракет с баллистической траекторией полета с востока. Ранее сообщалось об активности тактической авиации.

Напомним,

УНН писал, что сегодня вечером российские захватчики снова обстреляли Харьков. По данным городского головы попали в промзону.