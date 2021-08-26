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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Третья подряд: сборная Украины разгромила соперниц на чемпионате Европы по волейболу

Третья подряд: сборная Украины разгромила соперниц на чемпионате Европы по волейболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Женская сборная Украины по волейболу сыграла заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2021, передает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Еще вчера стало известно, что украинки вышли в плей-офф первенства континента. Вопрос был лишь одно — какое место займет наша команда. Но и оно решилось еще до начала сегодняшней встречи из Румынии.

Поединок с Румынией не имел уже никакого турнирного значения, но в нем доминировали “желто-голубые” — 3:0 (25:15, 25:17, 25:11).

Украина (статистика волейболисток): Рихлюк (набрала 17 очков), Кодола (к) (11), Мелюшкина, Анисова (5), Герасимова (1), Великоконь (1) — стартовая шестерка, Немцева — Карасева (либеро). На замену выходили — Бойко (Харчинская (2), Трушкина (2), Дудник (1), Скрипак (1).

Итак, сборная Украины заняла третье место группы D и вместе с еще 15-ю командами вышла в следующий раунд Евро.

Дополнение

В болгарском городе Пловдив состоится матч 1 \ 8 финала, который пройдет 29 августа. Соперником украинской команды станет сборная Польши.

Украинские Национальные Новости

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