Третя поспіль: збірна України розгромила суперниць на чемпіонаті Європи з волейболу

Деталі

Ще вчора стало відомо, що українки вийшли у плей-оф першості континенту. Питання було лише одне — яке місце посяде наша команда. Але і воно вирішилося ще до початку сьогоднішньої зустрічі із Румунії.

Поєдинок з Румунією не мав вже ніякого турнірного значення, але в ньому домінували “жовто-блакитні” — 3:0 (25:15, 25:17, 25:11).

Україна (статистика гравчинь): Рихлюк (набрала 17 очок), Кодола (к) (11), Мелюшкина , Анісова (5), Герасимова (1), Великоконь (1) — стартова шістка, Нємцева — Карасьова (ліберо). На заміну виходили — Бойко (, Харчинська (2), Трушкіна (2), Дудник (1), Скрипак (1).

Отже, збірна України посіла третю сходинку групи D та разом з ще 15-тьма командами вийшла у наступний раунд Євро.

Доповнення

У болгарському місті Пловдив відбудеться матч 1\8 фіналу, який пройде 29 серпня. Суперником української команди стане збірна Польщі.