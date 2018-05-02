Третьему участнику инцидента с Найемом избрана мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Третьего подозреваемого в нападении на депутата от БПП Мустафа Найем взяли под ночной домашний арест. Такое решение принял Шевченковский районный суд столицы, сообщает корреспондент УНН.
Подозреваемому, гражданину Украины Тимербилатову Умалу Руслановичу инкриминируют нарушение ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса — “хулиганство, совершенное группой лиц”.
Как сообщал УНН, суд избрал меру пресечения второму участнику инцидента с Найемом. Также Шевченковский районный суд Киева позволил задержать мужчину, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе Найему.