Третьому учаснику інциденту з Найємом обрано запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Третього підозрюваного у нападі на депутата від БПП Мустафу Найєма взяли під нічний домашній арешт. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд столиці, повідомляє кореспондент УНН.
Підозрюваному, громадянину України Тімербілатову Умалу Руслановичу інкримінують порушення ч.2 статті 296 Кримінального кодексу — “хуліганство, вчинене групою осіб”.
Як повідомляв УНН, суд обрав запобіжний захід другому учаснику сутички з Найємом. Також Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати чоловіка, який підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму.