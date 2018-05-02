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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 18724 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Третьому учаснику інциденту з Найємом обрано запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Третього підозрюваного у нападі на депутата від БПП Мустафу Найєма взяли під нічний домашній арешт. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд столиці, повідомляє кореспондент УНН.

Третьому учаснику інциденту з Найємом обрано запобіжний захід

Підозрюваному, громадянину України Тімербілатову Умалу Руслановичу інкримінують порушення ч.2 статті 296 Кримінального кодексу — “хуліганство, вчинене групою осіб”.

Як повідомляв УНН, суд обрав запобіжний захід другому учаснику сутички з Найємом. Також Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати чоловіка, який підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму.

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