Треть украинцев считает высокой угрозу вторжения России – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Треть украинцев (34,3%) считают, что угроза полномасштабной агрессии со стороны России высокая. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра политической социологии.
Детали
Респондентов спросили, насколько, по их мнению, серьезная угроза новой полномасштабной агрессии со стороны России. 4,3% ответили, что такая угроза неизбежна, 34,3% - большая, 21,1% - небольшая, 11,6% - маленькая, 7,2% - считают, что такой угрозы вообще нет, а 21,4% - не смогли ответить.
На вопрос, кто несет основную ответственность за нынешнюю напряженность международной ситуации и рост угрозы войны - 60,6% ответили, что руководство России, 24,6% - руководство Украины, 19,5% - руководство США, 11% - государства-члены НАТО, 0,7% - другие стороны.
В случае обострения военного конфликта, 43% украинцы выступают против любых уступок России, даже при условии обещаний со стороны РФ прекратить агрессию против Украины.
По сравнению с декабрем 2021 года, на 5% выросло количество желающих присоединиться к добровольческим силам для противодействия военной агрессии в случае нового вторжения. По состоянию на февраль 2022 года всего таких 14% украинцев. Еще 8% готовы защищать Украину в рядах Вооруженных сил, 25% будут оказывать посильную невоенную помощь.
"Таким образом почти половина (48%) граждан Украины будут либо воевать, либо оказывать помощь армии. 18% будут только пытаться выжить, 3% - уехать за границу. Одновременно с тем, за менее чем три месяца на 9% сократилась доля украинцев (до 14%), которые вообще не верят в новое вторжение РФ", - говорится в исследовании.
Добавим
Опрос был проведен в течение 1–12 февраля методом интервью "лицом к лицу" среди взрослого населения Украины (за исключением временно оккупированных территорий).
Всего опросили 2001 человека. Максимальная теоретическая ошибка выборки не превышает 2,2%.
Напомним
64% украинцев уверены, что Украина сможет отбить нападение, если вторжение России состоится.