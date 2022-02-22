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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Третина українців вважає високою загрозу вторгнення Росії – опитування

Третина українців вважає високою загрозу вторгнення Росії – опитування

Київ • УНН

 • 86967 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Третина українців (34,3%) вважає, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії висока. Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології.

Деталі

Респондентів запитали, наскільки, на їхню думку, серйозна загроза нової повномасштабної агресії з боку Росії. 4,3% відповіли, що така загроза неминуча, 34,3% – велика, 21,1% – невелика, 11,6% – маленька, 7,2% – вважають, що такої загрози взагалі немає, а 21,4% – не змогли відповісти.

На запитання, хто несе основну відповідальність за нинішню напруженість міжнародної ситуації та зростання загрози війни – 60,6% відповіли, що керівництво Росії, 24,6% – керівництво України, 19,5% – керівництво США, 11% – держави-члени НАТО, 0,7% – інші сторони.

У разі загострення воєнного конфлікту, 43% українці виступають проти будь-яких поступок Росії, навіть за умови обіцянок з боку РФ припинити агресію проти України.

Порівняно з груднем 2021 року, на 5% зросла кількість охочих доєднатися до добровольчих сил для протидії військовій агресії у разі нового вторгнення. Станом на лютий 2022 року загалом таких 14% українців. Ще 8% готові боронити Україну у лавах Збройних сил, 25% надаватимуть посильну невійськову допомогу.

"Таким чином майже половина (48%) громадян України будуть або воювати, або надавати допомогу армії. 18% лише намагатимуться вижити, 3% – виїхати за кордон. Одночасно з тим, за менше ніж три місяці на 9% скоротилася частка українців (до 14%), які взагалі не вірять у нове вторгнення РФ", – ідеться в дослідженні.

Додамо

Опитування провели протягом 1–12 лютого методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" серед дорослого населення України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Загалом опитали 2001 людину. Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо

64% українців впевнені, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться.

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