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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 83694 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 97782 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100029 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112560 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102063 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105306 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112243 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117170 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Треть украинцев предпочитают магазины низких цен

Треть украинцев предпочитают магазины низких цен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Около 30% украинцев покупают свежее мясо, овощи и фрукты в магазинах низких цен. Об этом свидетельствуют данные ритейл-аудита Nielsen, передает УНН.

“Покупатели свежего мяса и птицы и овощей и фруктов отдают предпочтение магазинам с низкими ценами, 30% и 29% соответственно и активно ищут скидки (23% и 30% соответственно). Украинцы все больше посещают супермаркеты, которые обеспечивают выбор, комфорт и сервис покупателю”, — сообщили в компании.

Напомним, по словам председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в течение 2018 года стоимость продуктов питания для украинцев продолжит расти.

При этом в Украине наблюдается ухудшение качества продуктов. Уровень фальсификата различных товаров составляет от 30% до 50%, а прилавки рынков и супермаркетов переполнены “просрочкой”.

Негативное влияние на ситуацию, по данным экспертов, имеет мораторий на проверки бизнеса, который был введен в Украине в 2014 году. За почти 3 года действия запрета значительно возросло количество случаев массовых отравлений, как среди взрослых, так и среди детей.

Ситуацию усугубляет и тот факт, что председательствующий в этой области контролирующий орган — Госпродпотребслужба Украины — находится в стадии реформирования, что негативно влияет на выполнение им своих прямых функций и обязанностей. К такому выводу, в частности, пришли аналитики Счетной палаты Украины.

Последние также констатировали, что Служба за два последних года более 3 млн грн потратила неэффективно. Еще более 1,2 млн грн из бюджета — были использованы с нарушением законодательства.

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