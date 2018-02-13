Треть украинцев предпочитают магазины низких цен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Около 30% украинцев покупают свежее мясо, овощи и фрукты в магазинах низких цен. Об этом свидетельствуют данные ритейл-аудита Nielsen, передает УНН.
“Покупатели свежего мяса и птицы и овощей и фруктов отдают предпочтение магазинам с низкими ценами, 30% и 29% соответственно и активно ищут скидки (23% и 30% соответственно). Украинцы все больше посещают супермаркеты, которые обеспечивают выбор, комфорт и сервис покупателю”, — сообщили в компании.
Напомним, по словам председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в течение 2018 года стоимость продуктов питания для украинцев продолжит расти.
При этом в Украине наблюдается ухудшение качества продуктов. Уровень фальсификата различных товаров составляет от 30% до 50%, а прилавки рынков и супермаркетов переполнены “просрочкой”.
Негативное влияние на ситуацию, по данным экспертов, имеет мораторий на проверки бизнеса, который был введен в Украине в 2014 году. За почти 3 года действия запрета значительно возросло количество случаев массовых отравлений, как среди взрослых, так и среди детей.
Ситуацию усугубляет и тот факт, что председательствующий в этой области контролирующий орган — Госпродпотребслужба Украины — находится в стадии реформирования, что негативно влияет на выполнение им своих прямых функций и обязанностей. К такому выводу, в частности, пришли аналитики Счетной палаты Украины.
Последние также констатировали, что Служба за два последних года более 3 млн грн потратила неэффективно. Еще более 1,2 млн грн из бюджета — были использованы с нарушением законодательства.