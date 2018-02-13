Третина українців віддають перевагу магазинам низьких цін
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Близько 30% українців купують свіже м'ясо, овочі та фрукти у магазинах низьких цін. Про це свідчать дані рітейл-аудиту Nielsen, передає УНН.
“Покупці свіжого м’яса і птиці та овочів і фруктів віддають перевагу магазинам з низькими цінами, 30% і 29% відповідно і активніше шукають знижки (23% і 30% відповідно). Українці все більше відвідують супермаркети, які забезпечують вибір, комфорт і сервіс покупцеві”, — повідомили у компанії.
Нагадаємо, за словами голови Асоціації постачальників торгових мереж Олексія Дорошенка, впродовж 2018 року вартість продуктів харчування для українців продовжить зростати.
При цьому в Україні спостерігається погіршення якості продуктів. Рівень фальсифікату різних товарів становить від 30% до 50%, а прилавки ринків і супермаркетів переповнені “прострочкою”.
Негативний вплив на ситуацію, за даними експертів, має мораторій на перевірки бізнесу, який був введений в Україні в 2014 році. За майже 3 роки дії заборони значно зросла кількість випадків масових отруєнь, як серед дорослих, так і серед дітей.
Ситуацію погіршує і той факт, що головуючий у цій області контролюючий орган — Держпродпотребслужба України — перебуває в стадії реформування, що негативно впливає на виконання нею своїх прямих функцій і обов’язків. До такого висновку, зокрема, прийшли аналітики Рахункової палати України.
Останні також констатували, що Служба за два останні роки понад 3 млн грн витратила неефективно. Ще понад 1,2 млн грн з бюджету — були використані з порушенням законодавства.