Треть родителей признают, что их дети не используют светоотражатели на одежде зимой
Киев • УНН
По данным опроса МВД, 31% родителей признают, что их дети не носят светоотражающие элементы. Прошлой зимой произошло более 4500 ДТП, из которых 486 - с участием детей.
По результатам октябрьского опроса, 31% украинских родителей говорят, что их дети не используют светоотражающие элементы, пишет УНН со ссылкой на МВД Украины.
Детали
По просьбе ЮНИСЕФ и МВД Украины социологическая группа "Рейтинг" на провела опрос, чтобы подготовить образовательную кампанию для родителей и детей в преддверии зимнего сезона. Ведь это именно тот период, когда скользкие дороги и плохая видимость значительно повышают количество аварий с участием прохожих.
Именно в этот период повесив на одежду такие простые средства, как фликеры, можно спасти свою жизнь.
Поэтому в рамках кампании "Засветись" эксперты сформулировали правила поведения на дороге специально для детей.
По данным Национальной полиции Украины, в прошлый зимний период на украинских дорогах произошло более 4500 ДТП, среди которых 486 – с участием детей.
Какие бывают светоотражатели и как их правильно носить, чтобы быть заметным на дороге22 нояб. 2024, 19:40 • 42935 просмотров