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Какие бывают светоотражатели и как их правильно носить, чтобы быть заметным на дороге

Киев  •  УНН

 • 6998 просмотра

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Лишь 10% украинцев используют светоотражатели на одежде в темное время суток. Но даже маленький и недорогой аксессуар может спасти жизнь.

В темное время года на дороге такие простые средства, как фликеры (светоотражатели) на одежде  повышают видимость пешеходов и способны спасти жизнь. Самыми эффективными местами для их ношения являются подвижные части тела - конечности, суставы, туловище, пишет УНН

ЮНИСЕФ сообщает, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", только один из 10 украинцев регулярно использует светоотражающие элементы на одежде или аксессуары для повышения своей видимости на дороге в темное время суток.

Короткий световой день, слабая видимость и скользкие дороги значительно повышают риск травмирования. По данным Национальной полиции, в течение зимнего периода 2023/2024 годов на дорогах Украины зарегистрировано 23 642 ДТП с погибшими и/или травмированными, среди них 3964 ДТП - с участием детей. Даже такие простые средства, как фликеры (светоотражатели) на одежде, повышающие видимость пешеходов, способны спасти жизнь.  

Какие бывают фликеры и сколько они стоят

В общем существуют светоотражающие браслеты, которые можно приобрести ориентировочно за 129 грн за три штуки, или даже дешевле от 26 до 79 гривен. Сигнальный жилет можно приобрести по цене до 150 грн. 

Если вам не нравятся браслеты и жилеты, вы можете приобрести фликер в виде нарукавника, липкой ленты, забавных наклеек или брелков. Все эти товары стоят немного.

Таким образом за небольшие средства можно сохранить себе жизнь и позаботиться о своей безопасности. 

Советы по безопасности для пешеходов

МВД Украины, совместно с ГСЧС, Национальной полицией, UNICEF Ukraine дали советы, как оставаться в безопасности на дорогах и возле них этой зимой:

  • Выбирай светлую верхнюю одежду.
  • Носи фликеры (светоотражающие элементы). Также крепи их на ошейник домашнего любимца.
  • Носи с собой заряженный фонарик и телефон.
  • Переходи дорогу только по пешеходным переходам и по возможности в группе людей.

Выбирать фликеры нужно размером от 15 см² белого или лимонно-желтого цвета, ведь они наиболее заметны. 

Среди советов также:

Лепить фликеры на уровне глаз водителя - на рюкзак, шапку и одежду с обеих сторон, на подвижные части тела: предплечья, запястья, лодыжки и т.д. Сочетай съемные и несъемные светоотражающие элементы.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий отметил, что самыми эффективными местами для ношения светоотражателей являются подвижные части тела человека - конечности, суставы, туловище. 

"Точность реакции водителей на пешеходов составляет 80%, со светоотражателями на ногах и туловище 64%, только на туловище 53%, только на ногах 50%. Точность реакции на людей в обычной одежде составляет 33%", - написал Билошицкий. 

Он пояснил, что дело в том, что водителю для адекватной оценки ситуации на дороге нужно не только заметить светоотражающий элемент, а и понять что это пешеход и определить направление его движения. К таким выводам пришли по результатам исследований в Школе оптометрии и зрения Технологического университета в Брисбене, Австралия.

 В темное время суток темная одежда без светоотражателей заметна за 18 метров, светлая одежда - за 55 метров, светлая одежда со светоотражающими элементами  - за 130 метров. 

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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