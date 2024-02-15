Треть миллиарда евро помощи от международных доноров привлекла Одесская область в январе
Киев • УНН
Одесская область получила от международных доноров медицинское оборудование и генераторы на сумму 320 115 евро для помощи больницам и силовикам, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации.
За январь 2024 года для Одесской области привлечено 320 115 евро помощи от международных доноров. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
В частности, было привлечено медицинское оборудование общей стоимостью 41 тыс. евро. Его направили для КНП "Одесская областная клиническая больница" Одесского областного совета в рамках сотрудничества между Одесской областью и партнерским Лодзинским воеводством.
Речь о:
- потолочный подъемник Haltia
- 1 аппарат УЗИ Zoncare
- 1 аппарат для лечения ран Genadyne
- 1 транспортно-моечный подъемник Senrta Pur L Hospitec
- 85 перевязочных наборов
- 110 контейнеров для выделения гелевых средств с антибактериальным фильтром различной емкости
- 30 тройников для ран, 40 наборов для крепления перевязок, 200 аптечек и 20 стерильных губковых повязок
Кроме того, международными донорами было передано четыре генератора:
- 2 единицы по 560 кВт
- 2 единицы по 9 кВт
"Часть средств, полученных от сотрудничества с международными организациями, были также направлены на помощь силам обороны", - информирует Кипер.
Треть миллиарда евро помощи от международных доноров привлекла Одесская область в январе
Одесская область получила от международных доноров медицинское оборудование и генераторы на сумму 320 115 евро для помощи больницам и силовикам, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации.
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