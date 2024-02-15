Треть миллиарда евро помощи от международных доноров привлекла Одесская область в январе

За январь 2024 года для Одесской области привлечено 320 115 евро помощи от международных доноров. Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

В частности, было привлечено медицинское оборудование общей стоимостью 41 тыс. евро. Его направили для КНП "Одесская областная клиническая больница" Одесского областного совета в рамках сотрудничества между Одесской областью и партнерским Лодзинским воеводством.

Речь о:

- потолочный подъемник Haltia

- 1 аппарат УЗИ Zoncare

- 1 аппарат для лечения ран Genadyne

- 1 транспортно-моечный подъемник Senrta Pur L Hospitec

- 85 перевязочных наборов

- 110 контейнеров для выделения гелевых средств с антибактериальным фильтром различной емкости

- 30 тройников для ран, 40 наборов для крепления перевязок, 200 аптечек и 20 стерильных губковых повязок

Кроме того, международными донорами было передано четыре генератора:

- 2 единицы по 560 кВт

- 2 единицы по 9 кВт

"Часть средств, полученных от сотрудничества с международными организациями, были также направлены на помощь силам обороны", - информирует Кипер.