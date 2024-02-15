Третину мільярда євро допомоги від міжнародних донорів залучила Одещина у січні
Київ • УНН
Одеська область отримала від міжнародних донорів медичне обладнання та генератори на суму 320 115 євро для допомоги лікарням та силовикам, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації.
За січень 2024 року для Одещини залучено 320 115 євро допомоги від міжнародних донорів. Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Зокрема, було залучено медичне обладнання загальною вартістю 41 тис. євро. Його направили для КНП "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради в рамках співробітництва між Одещиною та партнерським Лодзьким воєводством.
Мова про:
- стельовий підйомник Haltia
- 1 апарат УЗД Zoncare
- 1 апарат для лікування ран Genadyne
- 1 транспортно-мийний підйомник Senrta Pur L Hospitec
- 85 перев’язувальних наборів
- 110 контейнерів для виділення гелевихзасобів з антибактеріальним фільтром різної ємності
- 30 трійників для ран, 40 наборів для кріплення перев’язок, 200 аптечок та 20 стерильних губкових пов’язок
Крім того, міжнародними донорами було передано чотири генератори:
- 2 одиниці по 560 кВт
- 2 одиниці по 9 кВт
"Частина коштів, отриманих від співпраці з міжнародними організаціями, були також спрямовані на допомогу силам оборони", - інформує Кіпер.