Треть боев - на Покровском направлении, где Силы обороны лишают врага возможностей относительно наступления: Генштаб обновил карту
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения, из которых 87 произошли на Покровском направлении. Захватчики нанесли 71 авиационный удар и использовали 4672 дрона-камикадзе.
Более трети из 223 боев на фронте за минувшие сутки пришлись на Покровское направление, где Силы обороны своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции, сообщили в утренней сводке 19 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 71 авиационный удар, сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, задействовали для поражения 4672 дронов-камикадзе и совершили 5017 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 93 - из реактивных систем залпового огня.
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили командный пункт, склад боеприпасов и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боестолкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, а также совершил 152 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в направлении Бологовки.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Новоосинового, Кондрашовки и в направлении Боровой.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Колодязи и в сторону населенных пунктов Шийковка, Новоселовка, Шандриголово, Дерилово, Ставки, Заречное.
На Сиверском направлении, в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, противник 13 раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Белая Гора.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Торецк, Полтавка и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Николаевполья.
На Покровском направлении наши защитники остановили 87 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в сторону Вольного, Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии.
На Покровском направлении наши подразделения наносят оккупантам значительные потери и своими активными действиями лишают агрессора возможности реализации задач наступательной операции
На Новопавловском направлении враг 27 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Снежное, Воскресенка, Поддубное, Малеевка, Камышеваха, Терновое, Новоивановка, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Искры, Березового.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении противник пять раз наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
