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Тренер "Зари" Вернидуб: для меня это худший сезон

Тренер "Зари" Вернидуб: для меня это худший сезон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Главный тренер луганской “Зари” Юрий Вернидуб подвел итоги нулевой ничьей 30-го тура УПЛ с ПФК “Львов”, информирует УНН со ссылкой на клубный сайт.

Вернидуб отметил, что нынешний сезон стал худшим в его карьере главного наставника.

“Что комментировать, когда ничья 0:0? У нас было намного больше моментов, но мы их не использовали. Не нашлось лидера, не нашлось исполнителя в тех моментах, когда нужно отдать последний пас или попасть в ворота. Все это чемпионат, лично для меня — плохой. Даже в том сезоне, когда мы проиграли только в последней игре третье место — мы бились до конца. Гораздо интереснее было. В этом году очень много потеряли. До сих пор понять не могу, как проиграли в Кубке „Ингульцу“. Сложно говорить. Повторюсь, для меня это худший чемпионат. Видно, я как тренер, не смог сделать все для того, чтобы мы выступили лучше”, — признался украинский специалист.

Также Вернидуб считает, что наставник виноват в случае, если команда не достигает нужных результатов, а в противном случае — заслуга футболистов является первоочередной.

“Когда команда не выполняет задач — не занимает место, которое было перед нами поставлена, то виноват главный тренер. Мои коллеги и футболисты не виноваты. Когда команда выигрывает, то тогда заслуга у всех футболистов. А тренер потом. Но я спокойно к этому отношусь. Надо уметь брать вину на себя и отвечать за недостижение цели — не заняли нужное место в чемпионате и не попали в финал Кубка. Значит я, как главный тренер, не отвечаю тем задачам, которые были поставлены. Это мое личное мнение”, — подытожил Вернидуб.

Заметим, что “Заря” идет на 4-м месте с 40 очками и потерял шансы на завоевание наград чемпионата.

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