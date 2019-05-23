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Тренер "Зорі" Вернидуб: для мене це найгірший сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Головний тренер луганської “Зорі” Юрій Вернидуб підбив підсумки нульової нічиєї 30-го туру УПЛ із ПФК “Львів”, інформує УНН з посиланням на клубний сайт.

Вернидуб наголосив, що нинішній сезон став найгіршим в його кар’єрі головного наставника.

“Що коментувати, коли нічия 0:0? У нас було набагато більше моментів, але ми їх не використали. Не знайшлося лідера, не знайшлося виконавця в тих моментах, коли потрібно віддати останній пас або потрапити в ворота. Весь цей чемпіонат, особисто для мене — найгірший. Навіть в тому сезоні, коли ми програли лише в останній грі третє місце — ми билися до кінця. Набагато цікавіше було. Цього року дуже багато втратили. До сих пір зрозуміти не можу, як програли в Кубку „Інгульцю“. Складно говорити. Повторюся, для мене це найгірший чемпіонат. Видно, я як тренер, не зміг зробити все для того, щоб ми виступили краще”, — зізнався український фахівець.

Також Вернидуб вважає, що наставник є винним у випадку, якщо команда не досягає потрібних результатів, а в протилежному випадку — заслуга футболістів є першочерговою.

“Коли команда не виконує завдань — не займає місце, яке було перед нами поставлено, то винен головний тренер. Мої колеги і футболісти не винні. Коли команда виграє, то тоді заслуга у всіх футболістів. А тренер потім. Але я спокійно до цього ставлюся. Треба вміти брати вину на себе і відповідати за недосягнення мети — не зайняли потрібне місце в чемпіонаті і не потрапили у фінал Кубка. Значить я, як головний тренер, не відповідаю тим завданням, які були поставлені. Це моя особиста думка”, — підсумував Вернидуб.

Зауважимо, що “Зоря” йде на 4-му місці з 40 очками і втратив шанси на завоювання нагород чемпіонату.

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