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15 марта, 19:03 • 105425 просмотра

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Тренер сборной Украины по хоккею назвал состав на сбор перед “Еврочелленджером”

Тренер сборной Украины по хоккею назвал состав на сбор перед “Еврочелленджером”

Киев • УНН

 • 15118 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Наставник национальной сборной Украины Вадим Шахрайчук определился со списком кандидатов в национальную хоккейную сборную на сбор, который состоится 7-12 февраля в киевском “Дворце спорта”, передает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Предварительно планировалось, что венцом сбора станет проведение матчей “Еврочелленджа”, но потенциальные соперники “желто-голубой” команды решили воздержаться от поездки в Украину, учитывая эпидемиологическую ситуацию и риск начала боевых действий на территории украинского государства. Поэтому сбор будет носить исключительно подготовительный характер, с теоретическими занятиями, видео-анализом предыдущих поединков и ежедневными тренировками на льду.

Расширенный список кандидатов в национальную сборную на февраль 2022 года:

Вратари: Сергей Писаренко (“Днепр”), Дмитрий Кубрицкий (“Сокол”), Семен Майко (“БСФК”);

Защитники: Александр Александров (“Харьковские Берсерки”), Денис Матусевич, Александр Горлушко, Всеволод Толстушко (все — “Кременчуг”), Владислав Герцик, Иван Сысак (оба — “Сокол”), Сергей Логач, Артем Гребеник (оба — “БСФК”), Евгений Ратушный (“Днепр”);

Нападающие: Виктор Андрущенко, Роман Благой, Дмитрий Нименко, Евгений Фадеев, Михаил Симчук, Денис Гончаренко, Богдан Ступак (все — “Сокол”), Алексей Ворона, Иван Савченко, Тимур Гриценко (все — “Кременчуг”), Виталий Лялька (“Прешов”, Словакия), Михаил Чиканцев (“Каликс”, Швеция), Денис Бородай, Ярослав Панченко (оба — “БСФК”).

Дополнение

Сборы в Киеве станут очередным этапом подготовки сборной Украины к чемпионату мира в дивизионе 1В, который состоится 25 апреля — 1 мая в польском Катовице. Соперниками украинцев будут команды Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии.

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