Тренер збірної України з хокею назвав склад на збір перед “Єврочелленджером”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Наставник національної збірної України Вадим Шахрайчук визначився зі списком кандидатів у національну хокейну збірну на збір, який відбудеться 7-12 лютого в київському “Палаці спорту”, передає УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Деталі
Попередньо планувалося, що вінцем збору стане проведення поєдинків “Єврочелленджу”, але потенційні суперники “жовто-блакитної” команди вирішили утриматися від поїздки в Україну з огляду на епідеміологічну ситуацію та через ризик початку бойових дій на території української держави. Тому збір носитиме виключно підготовчий характер, з теоретичними заняттями, відео-аналізом попередніх поєдинків і щоденними тренуваннями на льоду.
Розширений список кандидатів у національну збірну на лютий 2022 року:
Воротарі: Сергій Писаренко (“Дніпро”), Дмитро Кубрицький (“Сокіл”), Семен Майко (“БСФК”);
Оборонці: Олександр Александров (“Харківські Берсерки”), Денис Матусевич, Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (всі — “Кременчук”), Владислав Герцик, Іван Сисак (обидва — “Сокіл”), Сергій Логач, Артем Гребеник (обидва — “БСФК”), Євген Ратушний (“Дніпро”);
Нападники: Віктор Андрущенко, Роман Благий, Дмитро Німенко, Євген Фадєєв, Михайло Сімчук, Денис Гончаренко, Богдан Ступак (всі — “Сокіл”), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (всі — “Кременчук”), Віталій Лялька (“Пряшів”, Словаччина), Михайло Чіканцев (“Калікс”, Швеція), Денис Бородай, Ярослав Панченко (обидва — “БСФК”).
Доповнення
Збори в Києві стануть черговим етапом підготовки збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 25 квітня — 1 травня в польському Катовіце. Суперниками українців будуть команди Литви, Польщі, Естонії, Японії і Сербії.