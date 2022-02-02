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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Тренер збірної України з хокею назвав склад на збір перед “Єврочелленджером”

Тренер збірної України з хокею назвав склад на збір перед “Єврочелленджером”

Київ • УНН

 • 15120 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Наставник національної збірної України Вадим Шахрайчук визначився зі списком кандидатів у національну хокейну збірну на збір, який відбудеться 7-12 лютого в київському “Палаці спорту”, передає УНН з посиланням на Федерацію хокею України.

Деталі

Попередньо планувалося, що вінцем збору стане проведення поєдинків “Єврочелленджу”, але потенційні суперники “жовто-блакитної” команди вирішили утриматися від поїздки в Україну з огляду на епідеміологічну ситуацію та через ризик початку бойових дій на території української держави. Тому збір носитиме виключно підготовчий характер, з теоретичними заняттями, відео-аналізом попередніх поєдинків і щоденними тренуваннями на льоду.

Розширений список кандидатів у національну збірну на лютий 2022 року:

Воротарі: Сергій Писаренко (“Дніпро”), Дмитро Кубрицький (“Сокіл”), Семен Майко (“БСФК”);

Оборонці: Олександр Александров (“Харківські Берсерки”), Денис Матусевич, Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (всі — “Кременчук”), Владислав Герцик, Іван Сисак (обидва — “Сокіл”), Сергій Логач, Артем Гребеник (обидва — “БСФК”), Євген Ратушний (“Дніпро”);

Нападники: Віктор Андрущенко, Роман Благий, Дмитро Німенко, Євген Фадєєв, Михайло Сімчук, Денис Гончаренко, Богдан Ступак (всі — “Сокіл”), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (всі — “Кременчук”), Віталій Лялька (“Пряшів”, Словаччина), Михайло Чіканцев (“Калікс”, Швеція), Денис Бородай, Ярослав Панченко (обидва — “БСФК”).

Доповнення

Збори в Києві стануть черговим етапом підготовки збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 25 квітня — 1 травня в польському Катовіце. Суперниками українців будуть команди Литви, Польщі, Естонії, Японії і Сербії.

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