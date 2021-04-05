Тренер "Шахтера" о выигрыше над "Ворсклой": полностью доминировали в игре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру рассказал о победе над “Ворсклой” (2: 0), выполнении задания в игре и энергию команды, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.
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Португалец остался доволен выступлением каждого игрока и различными аспектами игры.
"Да, доволен. Каждый игрок нашей команды, как и всегда, имел определенное задание на поле, и все его правильно выполнили. В первом тайме мы создали несколько моментов и один трансформировали в гл. Дважды попали в штангу, Соломон выходил один на один с вратарем ... Во втором тайме забили еще один мяч. Полностью доминировали в игре. На очень сложном газоне противостояли сложном сопернику и смогли добиться вполне заслуженной победы. Очень важной была хорошая энергия на поле, и это сегодня было имеющимся вместе со всеми качествами ", - подчеркнул Каштру.
ДЩополнение
Каштру возглавил "Шахтер" в 2019 году и привел клуб к чемпионству в Украине в прошлом сезоне.
Напомним
Главный конкурент "Шахтера" за чемпионство - "Динамо", продолжил победное шествие в УПЛ.