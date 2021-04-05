Тренер “Шахтаря” про виграш над “Ворсклою”: цілковито домінували в грі

Цитата

Португалець залишився задоволеним виступом кожного гравця та різними аспектами гри.

“Так, задоволений. Кожен гравець нашої команди, як і завжди, мав певне завдання на полі, й усі його правильно виконали. У першому таймі ми створили кілька моментів і один трансформували в гол. Двічі влучили в штангу, Соломон виходив сам на сам з воротарем... У другому таймі забили ще один м’яч. Цілковито домінували в грі. На дуже складному газоні протистояли складному суперникові та змогли домогтися цілком заслуженої перемоги. Дуже важливою була гарна енергія на полі, і це сьогодні було наявним разом з усіма якостями”, — підкреслив Каштру.

Доповнення

Каштру очолив “Шахтар” в 2019-му році і привів клуб до чемпіонства в Україні в минулому сезоні.

Нагадаємо

Головний конкурент “Шахтаря” за чемпіонство — “Динамо”, продовжило переможну ходу в УПЛ.