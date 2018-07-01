Тренер Португалии: лучше бы сыграли плохо, но победили

“В футболе не бывает моральных побед, и я бы предпочел сыграть плохо, но победить. Правда, мне кажется, второй тайм мы провели очень хорошо с точки зрения желания и стремления забить гол. Мы пытались сыграть как можно лучше и показывали хороший футбол. Но всегда хочется победить, а мы проиграли, поэтому надо похвалить Уругвай за то, что они прошли дальше”, — признался Сантуш.

Наставник Уругвая Оскар Табарес рассказал о ситуации с травмированным Эдинсоном Кавани, а также поделился ожиданиями от поединка Мундиаля-2018 с последующим соперником — Францией.

“Кавани получил травму, и нам нужно понять, как будет развиваться ситуация, но мы всегда набираем силу как команда. Это наш лучший способ обыграть любого соперника, и мы знаем, что сборная Франции тоже будет сильным оппонентом. В них играют два отличных нападающих: Гризманн и Мбаппе, они невероятно быстры. Вы видели, как защитникам (сборной Аргентины — ред.) Было трудно сдержать Мбаппе”, - подчеркнул Табарес.

Напомним, что уругвайцы победили португальцев п первом раунде плей-офф ЧМ-2018 со счетом 2:1.