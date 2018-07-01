Тренер Португалії: краще б зіграли погано, але перемогли
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Головні тренери збірних Португалії та Уругваю поділилися своїми враженнями за підсумками очного поєдинку національних команд в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Росії, передає УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
“У футболі не буває моральних перемог, і я б вважав за краще зіграти погано, але перемогти. Правда, мені здається, другий тайм ми провели дуже добре з точки зору бажання і прагнення забити гол. Ми намагалися зіграти якомога краще і показували хороший футбол. Але завжди хочеться перемогти, а ми програли, тому треба похвалити Уругвай за те, що вони пройшли далі”, — зізнався Фернанду Сантуш.
Наставник Уругваю Оскар Табарес розповів про ситуацію з травмованим Едінсоном Кавані, а також поділився очікуваннями від поєдинку Мундіалю-2018 із наступним суперником — Францію.
“Кавані отримав травму, і нам потрібно зрозуміти, як буде розвиватися ситуація, але ми завжди набираємо силу як команда. Це наш найкращий спосіб обіграти будь-якого суперника, і ми знаємо, що збірна Франції теж буде сильним опонентом. У них грають два відмінних нападники: Грізманн і Мбаппе, вони неймовірно швидкі. Ви бачили, як захисникам (збірної Аргентини — ред.) було важко стримати Мбаппе”, — підкреслив Табарес.
Нагадаємо, що уругвайці здолали португальців п першому раунді плей-оф ЧС-2018 з рахунком 2:1.