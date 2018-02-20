Тренер олимпийского чемпиона Абраменко: спекуляция на фото с флагом - это глупо
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Тренер украинского фристайлера Александра Абраменко, который завоевал “золото” на Олимпийских играх в Пхенчхане, Энвер Аблаев считает неуместным обсуждение жеста Абраменко на вручении медалей. Об этом он заявил в комментарии изданию “Крим.Реалии”, информирует УНН.
“Все на пьедестале всегда фотографируются, это происходит сотни лет. Наверное, теперь кому-то интересно спекулировать на этом, но я считаю, что это просто глупо”, — сказал Аблаев.
Это первая олимпийская награда в истории украинского фристайла и третье “золото” в истории зимних Олимпиад для Украины — вслед за фигуристкой-одиночницей Оксаной Баюл (1994 год) и женской сборной Украины в биатлонной эстафете (2014).
Как сообщал УНН, Абраменко вручили золотую медаль Олимпиады-2018.